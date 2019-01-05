قررت نيابة حوادث شرق القاهرة بإشراف المحامي العام الأول لنيابات المستشار أحمد عز، حبس مسجل خطر لقتله ابنته في عين شمس.

وأشارت التحريات -التي تسلمتها النيابة- إلى أن الفتاة أبدت رغبتها في زيارة والدتها المُطلقة، إلا أن المتهم رفض ذلك وقام بتقييدها وضربها، وعقب ذلك فك قيدها ووضعها في السرير وانصرف، وعند عودته لإيقاظها؛ اكتشف وفاتها، واستمعت النيابة لشقيقة الفتاة التي أقرت بأنه دائم التعدي عليهما لكونه من مدمني المواد المخدرة.

وكان قسم شرطة عين شمس تلقى بلاغا بالعثور على جثة الطفلة «سلوى ي.» 13 عاما، داخل شقتها، وانتقل ضباط مباحث القسم وتبين أن الجثة مسجاة بسرير غرفة نومها، وبها آثار توثيق باليدين ودماء بالفم وكدمات متفرقة، وبسؤال شقيقتها «سلمى» 12 عاما، قررت بأن والدها «ياسر ر.» قام بتوثيقها والتعدي عليها بماسورة حديدية فأودى بحياتها.