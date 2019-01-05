أمريكا تنشر قوات عسكرية في الجابون خشية أعمال عنف بالكونغو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة، إن بلاد أرسلت 80 عسكريا إلى ليبرفيل عاصمة الجابون لتأمين المواطنين الأمريكيين هناك والسفارة الأمريكية في جمورية الكونغو الديمقراطية وسط مخاوف من أعمال عنف في أعقاب الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي.

وفي خطاب إلى الكونجرس، قال ترامب إنه تم إرسال الجنود "استجابة لإمكانية حدوث مظاهرات عنيفة" في أعقاب الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي في الكونغو.

ومن المتوقع الإعلان عن النتائج الأولية الكاملة غدا الأحد.

وأشار خطاب ترامب إلى إمكانية إرسال قوات إضافية إلى المنطقة.

وأضاف الخطاب أن القوات الأمريكية "ستظل في المنطقة إلى أن يسمح الوضع الأمني في جمهورية الكونغو الديمقراطية بألا تكون هناك حاجة لوجودهم".

وأقيمت الانتخابات العامة في الكونغو في مناخ سلمي بشكل عام، رغم وقوع حوادث عنف، وفقا لتقرير أولي من مراقبي الانتخابات الأفارقة.