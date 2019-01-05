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إصابة 4 فلسطينيين في انفجار داخلي بمنزل جنوب قطاع غزة

غزة - أ ش أ
نشر فى : السبت 5 يناير 2019 - 10:18 م | آخر تحديث : السبت 5 يناير 2019 - 10:18 م

أصيب 4 مواطنين فلسطينيين، مساء اليوم السبت، إثر انفجار عرضي داخل أحد المنازل في حي تل السلطان غرب محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت وزارة الداخلية في قطاع غزة، في بيان صحفي، إن "انفجارا عرضيا وقع بمنزل قيد الإنشاء غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مساء اليوم، خلف عددا من الإصابات".

وأضاف أن "عناصر الشرطة والدفاع المدني تقوم بالتعامل مع الحادث".

من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، وصول 4 إصابات إلى مستشفى أبو يوسف النجار بمدينة رفح جراء انفجار عرضي غرب المدينة رفح ، موضحا أن حالة الإصابات بين طفيفة ومتوسطة.

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