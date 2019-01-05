«البيان» الإماراتية: النظام القطري يستغل أموال الشعب في محاولات بائسة لتحسين سمعته

قالت صحيفة "البيان" الإماراتية: "إن النظام القطري (تنظيم الحمدين) يكابر ويعاند، ويذهب غربا وشرقا محاولا تحسين سمعته، وذلك بإنفاق الملايين من أموال الشعب القطري، ورغم أن الفرص أمامه متاحة للتراجع، لكن الارتباطات الخارجية سيئة السمعة لتنظيم الحمدين تحول دون ذلك، هذه الارتباطات التي يبدو أن النظام القطري قد تورط فيها بشكل كامل ولا يقبل التراجع عنها".

وأضافت الصحيفة - اليوم السبت، في افتاحيتها التي جاءت بعنوان "قطر الميؤوس منها" - " لقد ضخمت الأزمة واستفحلت ووصلت بالفعل للدرجة الميؤوس منها، ولم يعد لها أي حلول سوى بالتغييرات الجذرية في توجهات سياستها، وتخليها عن نهج العدوان والتآمر على جيرانها وتمويل الإرهاب والهرولة بشكل مخجل للارتماء في أحضان إيران، وهي تعلم سوء نواياها تجاه العرب جميعا، وتجاه جيرانها من دول الخليج العربي بشكل خاص".

وتابعت: "إنه لا أمل في عودة الدوحة لرشدها في ظل وجود (تنظيم الحمدين)، وهو ما أكده الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية بقوله: (ستستمر مقاطعة قطر في 2019 لأنها مرتبطة بتغييرات واجبة في توجهات الدوحة المخربة)".