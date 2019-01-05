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قتيل وجرحى في هجوم صاروخي لداعش بدير الزور

دمشق - أ ش أ
نشر فى : السبت 5 يناير 2019 - 10:14 م | آخر تحديث : السبت 5 يناير 2019 - 10:14 م

لقي شخص من قوات حماية الشعب الكردية، اليوم السبت، مصرعه، وأصيب ثلاثة آخرون منهم جنديان بريطانيان إثر تعرضهم لصاروخ حراري أطلقته عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

وقال قيادي في قوات سوريا الديمقراطية، في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن تنظيم "داعش" الإرهابي استهدف بصاروخ حراري وحدات حماية الشعب الكردية وجنود بريطانيين كانوا رفقة الوحدات داخل منطقة الشعفة في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور السورية، مضيفا أن الهجوم أدى إلى مقتل عضو من وحدات حماية الشعب وإصابة آخر بجراح، كما أصيب جنديان بريطانيان بجروح، مشيرا إلى أن الجنود البريطانيين في حالة مستقرة.

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