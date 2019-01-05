اضطراب حركة الطيران في ولاية بافاريا الألمانية بسبب عاصفة ثلجية

تسببت عاصفة ثلجية، اليوم السبت، في إلغاء 90 رحلة طيران بمطار مدينة ميونخ، عاصمة ولاية بافاريا، جنوبي ألمانيا. وتمثل الرحلات الملغاة نحو 10% من إجمالي الرحلات.

وقالت متحدثة باسم المطار إن العاصفة القوية تسببت أيضا في تأخير العديد من الرحلات الجوية.

يذكر أن عدد الرحلات الجوية المعتادة من المطار ليوم السبت يبلغ نحو 850 رحلة، وصول ومغادرة، وحدث اضطراب في جدول الرحلات بسبب الثلوج والجليد.

وأضافت المتحدثة: "نحن بحاجة إلى نحو 25 دقيقة لإزالة الثلج من المدرج وخلال هذا الوقت يتم إغلاق المدرج"، مضيفة أن إزالة الثلج من فوق بدن الطائرة يحتاج أيضا وقتا، وبالإضافة إلى ذلك فإن هيئة السلامة الجوية تقوم بتخفيض عدد الرحلات الجوية في حال تدهور الرؤية، مع الطقس السيء.

وفي المقابل، جلبت العاصفة السرور للمتزلجين إذ أنها غطت مناطق بالقرب من جبال الألب بطبقة جليد وصل سمكها إلى 50 سنتيمترا.

ورغم أن هذا الطقس يوفر ظروفا مواتية للتزلج، حذر مسؤولو الأرصاد من خطر حدوث انهيارات جليدية.