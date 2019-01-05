وزير الشباب: الوزارة تتبنى استراتيجية تهدف إلى الاهتمام بتطوير مراكز الشباب وتحويلها لمراكز خدمية

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تتبنى استراتيجية تهدف إلى الاهتمام بتطوير مراكز الشباب وتحويلها لمراكز خدمية وتشجيع الابتكار في مختلف المجالات التي تخدم الرياضة من خلال مسابقات رعاية الموهوبين.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لوزير الشباب والرياضة على هامش زيارته لمحافظة المنوفية، اليوم السبت، والتي استقبله خلالها المحافظ اللواء سعيد عباس وذلك لتفقد عدد من المنشآت الرياضية وافتتاح عدد من ملاعب النجيل الصناعي بحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية سوسن طايل وعدد من أعضاء مجلس النواب عن دائرة المحافظة.

وقال صبحي إن الوزارة تسعى لصناعة أبطال في جميع الألعاب الرياضية الجماعية والفردية وليس كرة القدم فقط، وذلك من خلال عدة برامج تنفذها إدارة التنمية الرياضية.

من جانبه، أكد محافظ المنوفية اللواء سعيد عباس دعمه الكامل للرياضة والرياضيين، مشيراً إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تعمل على توفير كافة سبل الرعاية والدعم لهم لأنهم أمل الغد وثروة مصر التي يجب علينا استثمارها.