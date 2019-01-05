مصرع طالب أيرلندي بعد سقوطه من جرف صخري أثناء التقاط «سيلفي»

لقي طالب حتفه اثر سقوطه من فوق جرف صخري في مقاطعة كلير بأيرلندا أثناء قيامه بالتقاط صورة ذاتية "سيلفي".

وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون الايرلندية أن الحادث وقع مساء أمس عندما سقط الطالب، الذي يعتقد أنه مواطن هندي يدرس في جامعة دبلن، من أعلى منحدر "موهر" الصخري أثناء التقاط الصورة.

ويقع جرف موهر في الطرف الجنوبي الغربي من منطقة بورين قرب قرية دولين بمقاطعة كلير ويمتد لمسافة 14 كيلومترا تقريبا.

وقام خفر السواحل بعملية بحث بمساعدة مروحية إنقاذ في المنطقة حيث تم تحديد مكان الشاب وتمكنت المروحية من انتشال جثته.