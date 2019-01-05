وزيرة التخطيط: «وطني 2030» مشروع قومي يهدف للوصول لجهاز إداري كفء يتسم بالحوكمة

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن البرنامج التدريبي "وطني 2030" يعد أحد المشروعات القومية التي تهدف إلى رفع قدرات الجهاز الإداري للدولة، من أجل الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال، يتسم بالحوكمة، ويعلي من رضاء المواطن ويخضع للمساءلة، ويساهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة، وتنفيذاً لخطة الإصلاح الإداري التي تُعد تنمية القدرات أحد محاورها الأساسية.

جاء ذلك خلال إطلاق الوزارة الفعاليات التدريبية للأسبوع الثالث من البرنامج الاستراتيجي "وطني 2030" الخاص بتدريب القيادات العليا بالجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية ببناء القدرات وتنميتها وتنفيذاً لاستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية.

وقالت الوزيرة - في بيان اليوم السبت - إن البرنامج التدريبي يهدف في محوره الأول إلى إرساء قاعدة معرفية موحدة لمستوى القيادات الحكومية العليا في مجالات تطوير مهارات إدارة الذات، التركيز على التفكير الإيجابي، وكذلك التقييم الذاتي لمستوى الإنتاجية وكيفية تحديد الأولويات والمهام.

وأضافت أن التدريب يتضمن في محوريه الثاني والثالث التعرف على "رؤية مصر 2030"؛ حيث يتم التعريف بمفاهيم التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والاستدامة المالية، الإدارة الاستراتيجية، كذلك التعريف بقانون الخدمة المدنية والإطار التشريعي المنظم له، والتدريب على الإدارة الاستراتيجية وذلك من أجل خلق آلية عمل داخل القطاع الحكومي تستخدم مسارات موحدة ومفردات ثابتة يمكن البناء عليها لتطوير أداء العمل الحكومي.

وبدورها، أكدت المهندسة غادة لبيب نائب الوزيرة للإصلاح الإداري، خلال حضورها الختام الخاص بالأسبوع الثالث، أنه تم استكمال تنفيذ البرنامج التدريبي للأسبوع الثالث لعدد 100 قيادي من مختلف الوزارات هي (الاتصالات، الآثار، الاستثمار والتعاون الدولي، الأوقاف، التنمية المحلية، البترول، البيئة، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، التجارة والصناعة، الخارجية، الزراعة، الثقافة، السياحة، الشباب والرياضة، الصحة والسكان، التربية والتعليم، التضامن الاجتماعي، الطيران المدني، العدل، التعليم العالي والبحث العلمي، الإسكان والمجتمعات العمرانية، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الكهرباء والطاقة المتجددة، المالية، الموارد المائية والري، النقل، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري) وكذلك رئاسة مجلس الوزراء.

كما قامت بتسليم شهادات انتهاء التدريب للمتدربين ومناقشتهم في النواحي الإيجابية للبرنامج الثالث، وكيفية معالجه النواحي السلبية للوصول إلى الهدف المرجو من التدريب.

وأشارت إلى أنه يتم تدريب 100 متدرب من قيادات الوزارات بالجهاز الإداري أسبوعياً حتى الانتهاء من العدد المستهدف على أن تبدأ مرحلة تدريب القيادات العليا بالمحافظات عقب الانتهاء من تدريب قيادات الوزارات.