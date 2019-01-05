الجيش الروسي يتسلح بمسدس «أوداف» الجديد عوضا عن ماكاروف

أعلن المعهد المركزي الروسي لبحوث قياس جودة صناعة الآليات، اليوم السبت، الانتهاء من الفحص الحكومي لمسدس روسي "أوداف"، الذي سيسلم لوزارة الدفاع، ليحل محل مسدس ماكاروف الشهير.

وذكر المعهد في بيان له، أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن "إجراء الاختبارات على منظومة المسدس الواعدة من ناحية استخدام الإطلاقات من طراز 9х21، جرت منذ أغسطس وحتى ديسمبر الماضيين، وعلى قاعدة الاختبارات التابعة للمعهد، وكذلك في حقول الرماية التابعة لوزارة الدفاع في الدائرتين العسكريتين المركزية والغربية"، مضيفا أن "نتائج الاختبارات مطروحة أمام اللجنة الحكومية للنظر فيها".

وأشار المعهد إلى أن مسدس "أوداف" الجديد أخضع لاختبارات مقاومته لدرجات الحرارة المتقلبة، وكذلك مقياس صلابته أثناء الاستخدام الميكانيكي، وأيضا بحث الخصائص الباليستية للمسدس.