طائرة نرويجية عالقة في إيران بسبب العقوبات الأمريكية

قالت شركة "نرويجيان شاتل" للطيران إن طائرتها من نوع "بوينج 737" عالقة في إيران منذ ثلاثة أسابيع، بعدما غيرت مسارها جراء عطل طارئ، ولم تتمكن من إصلاحه بسبب عقوبات واشنطن على طهران.

وأوضح متحدث الشركة وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية أمس الجمعة، - أن الطائرة لا تزال في مكانها على الأراضي الإيرانية منذ ذلك التاريخ، ويحاول فنيون نرويجيون إصلاحها؛ فيما نقل ركابها في اليوم التالي إلى وجهتهم بطائرة أخرى.

وقد هبطت الطائرة، التي أقلعت من دبي متجهة إلى أوسلو، بـ192 راكبا على متنها، بشكل طارئ في مدينة شيراز (جنوب غربي لإيران) في 14 ديسمبر 2018 بسبب عطل في محركها.

وقد أعادت الولايات المتحدة العمل بالعقوبات الكاملة على طهران بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي.