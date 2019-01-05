الخارجية الروسية : مبادلة الأمريكي «ويلان» الآن ستأتي بنتائج عكسية

أكد نائب وزيرالخارجية الروسي سيرجي رياباكوف أن مبادلة المواطن الأمريكي بول ويلان ، المعتقل في موسكو بتهمة التجسس ، في الوقت الحالي ستأتي بنتائج عكسية حيث إنه لم توجه إليه تهم رسمية بعد .. وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم السبت.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها تلقت طلبا من السفارة الكندية للسماح لها بالوصول إلى ويلان..مشيرة إلى أنه في ظل غياب اتفاقية قنصلية ملائمة بين روسيا وكندا فإن التزامات الجانب الروسي المتعلقة بمثل هذا الأمر ستحددها اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963.

وكانت السلطات في موسكو قد اعتقلت ويلان الجندي السابق في قوات المارينز الأمريكية والذي يعمل مدير أمن لصالح مورد قطع غيار سيارات أمريكي، بتهمة التجسس أواخر ديسمبر الماضي وأمرت محكمة روسية بحبسه احتياطيا الخميس الماضي.

واتضح أن ويلان يحمل إلى جانب جنسيته الأمريكية، الجنسيات البريطانية والكندية والإيرلندية، وطلبت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وإيرلندا في وقت سابق الوصول القنصلي إليه، وسمحت السلطات الروسية للسفير الأمريكي في موسكو بزيارته.

وأثيرت التكهنات بشأن احتمال طلب روسيا مبادلة ويلان بماريا بوتينا الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق حمل السلاح والمعتقلة في الولايات المتحدة الأمريكية.