مصدر بالأهلي : السعيد مطالب بدفع 2 مليون دولار بعد انضمامه لبيراميدز

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي أن اللجنة التى تم تشكيلها اليوم للحفاظ على حقوق النادي بشأن القيد الخاطئ لعبد الله السعيد لاعب بيراميدز عن آلية عملها ، والجوانب القانونية التى ستتحرك من خلالها .

وقال المصدر للشروق : إن اللجنة برئاسة محمود الخطيب ستتحرك فى إتجاهين ، الإتجاه الأول هو أن هناك عقد ثلاثي الاطراف، بين الاهلي واهلي جدة وعبد الله السعيد، موقع من الثلاثي، العقد يتضمم بند واضح وصريح، ان السعيد لايحق له اللعب لاي ناد مصري، لمدة ٣ مواسم، والا فعليه دفع ٢ مليون دولار .

وإنه فى حالة فسخ التعاقد في حالة فسخ التعاقد، فإن الاهلي سيطبق هذا البند على اللاعب نفسه ، لأنه ملتزم بما جاء فى العقد الثلاثي .

وأوضح المصدر إن الإتجاه الثاني هو تصريح رئيس منطقة بني سويف محمد زين الذي قال إن المنطقة لا تعلم شيئًا عن قيد عبدالله السعيد، أو غيره من اللاعبين بنادي بيراميدز، ولم تستفد المنطقة من مليارات الانتقالات، واصفًا ما يحدث بأنه «استخفاف بمنطقة بني سويف»، مؤكدًا على رفضه تمامًا لتلك الوقائع.

واختتم المصدر تصريحاته بأن اللجنة ستقوم بدارسة كل هذه الأمور ، سريعا ، لحفظ حقوق النادي .

وكان الأهلي قد شكل لجنة اليوم برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي وفي عضويتها العامري فاروق نائب الرئيس وخالد الدرندلي أمين الصندوق وحلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي، لبحث هذه الأزمة ، وذلك عقب الخسارة من بيراميدز أمس فى الدوري ، وهي المباراة التى شهدت مشاركة السعيد.