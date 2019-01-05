

زار السفير الإيطالي، السيد جيانباولو كانتيني وزوجة، اليوم السبت، معابد أبوسمبل، فى إطار جولتهم السياحية لمحافظة أسوان، والتى بدأها المسئول الإيطالى وحرمة، يوم الخميس الماضى.

واستمع السفير إلى أحمد مسعود، المشرف على مكتب صندوق إنقاذ النوبة بأبوسمبل، لشرح تفصيلى لمعابد أبوسمبل، ومساهمة الجانب الإيطالى في اكتشاف المعبد بواسطة الراحل والمكتشف الإيطالى الشهير (جيوفاني بيلزوني ١٨١٧م)، والتى أعقبها حملة إنقاذ المعبد من الغرق خلال الفترة من (١٩٦٤-١٩٦٨).

وكان اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، قد استقبل الخميس الماضي السفير الإيطالى، فى مستهل زيارته لأسوان.

وأكد المحافظ خلال الاستقبال، متانة وعمق العلاقات المصرية الإيطالية، والتى تقوم على قاعدة من القواسم والتراث الثقافى، والأثرى والمعمارى المشترك، بين الشعبين المصرى والإيطالى.