بوروندي تتهم بلجيكا بتدبير عملية اغتيال «بطل الاستقلال» في الستينيات

وجهت بوروندى اتهاماً إلى بلجيكا بأنها هى التى أمرت باغتيال بطل الاستقلال لويس رواجاسور خلال عام 1961، وذلك أثناء قيامها باستعمار بوروندى.

ويعتبر هذا أول اتهام مباشر من جانب بوروندى إلى بلجيكا بشأن عملية اغتيال رواجاسور، ومن المحتمل أن يؤدى إلى زيادة تسميم العلاقات بين البلدين بحسب ما اتجه إليه المراقبون.

وجاء فى بيان للحكومة البوروندية: "إن بلجيكا هى الداعم الحقيقى لاغتيال رواجاسور، والحكومة تعتزم إجراء تحقيق بشأن هذا الحادث الذى وقع منذ ستين عاما".

وأضاف البيان: "إن بروكسل لم تقدم تفسيراً بشأن قتل رواجاسور الذى قام بدور رئيسى فى الحركة البوروندية المناهضة للاستعمار".

يُذكر أن رواجاسور كان قد شغل منصب رئيس الوزراء خلال الفترة السابقة للاستقلال، ولكن تم قتله بالرصاص بعد ذلك بشهر على يد قاتل يونانى وثلاثة بورونديين من أعضاء حزب بوروندى موال لبلجيكا فى أحد فنادق العاصمة، وذلك قبل الاستقلال بفترة تزيد قليلا على العام، حيث تحقق الاستقلال خلال شهر يوليو عام 1962.

وتجدر الاشارة إلى أن بلجيكا قامت خلال شهر أكتوبر عام 2016 بسحب سفيرها لدى بوروندى وبوقف العمل فى العديد من مشروعات التنمية، وأن علاقات بوروندى مع حلفائها الأجانب قد ساءت بسبب هذه الأزمة.