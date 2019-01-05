مصرع عامل وإصابة 9 آخرين في انقلاب سيارة نقل بالفيوم

لقى عامل مصرعه، وأُصيب 9 آخرون في حادث انقلاب سيارة نقل بالطريق السياحي أمام قرية غيضان بالفيوم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من اللواء هيثم عطا مدير المباحث يفيد ورود بلاغ من مركز شرطة الشواشنة بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل ووجود متوفي ومصابين بالطريق السياحي.

وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين انقلاب السيارة رقم "ف. ج. د 1573" ربع نقل قيادة عيد عبد التواب محمد، 35 سنة، سائق، مصاب بجروح متفرقة بالجسم، وبرفقته فرحات محمد رمضان 39 سنة، متوفي، و8 آخرين، جميعهم قرية كحك بحري دائرة المركز، ومصابين بجروح متفرقة بالجسم بسبب حدوث كسر بمسامير عجلة السيارة الخلفية اليمني؛ ما أدى لاختلال عجلة القيادة بيد قائدها وانقلابها على جانب الطريق.

وبسؤال قائد السيارة والمصابين، أكدوا مضمون ما جاء بالفحص ولم يتهموا أحد بالتسبب في وقوع الحادث، وتم إزالة آثار الحادث، وحُرر محضر رقم 118 لسنة 2019 جنح مركز شرطة الشواشنة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.