هالة زايد تتفقد سير عمل «100 مليون صحة» بمركز الشهداء بالإسماعيلية

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم، نقطة المسح الخاصة بمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية "100 مليون صحة" بوحدة صحة الأسرة الشهداء، بمحافظة الإسماعيلية، لمتابعة سير العمل، والتأكد من تلقي المواطنين الخدمة الطبية على أكمل وجه.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن وزيرة الصحة عقب عودتها من محافظة بورسعيد، حرصت على تفقد نقطة المسح بالشهداء؛ للاطمئنان على تلقى المواطنين الخدمة الصحية، فى إطار جولاتها الميدانية لمتابعة المشروعات والمبادرات الرئاسية على أرض الواقع.

وأشار إلى أن الوزيرة تابعت سير العمل داخل نقطة المسح، وراجعت التسجيل الإلكتروني لبيانات المواطنين والتى تعمل "أون لاين"، مشيدة بالمجهود الذى يبذله الفريق الطبى لخدمة المواطنين أثناء عملية المسح.

وأشادت وزيرة الصحة، بدور المرأة المصرية في حث جميع أفراد الأسرة على المشاركة لإجراء المسح، مؤكدة ثقتها في أنها قادرة على نشر الوعي ليس فقط في نطاق أسرتها ولكن في محيط مجتمعها ككل.

وقدمت وزيرة الصحة، خلال ندوة تثقيفية أجرتها بوحدة الشهداء، عددا من النصائح للمرأة المصرية، شددت خلالها على تقديم وجبات غذائية صحية لابنائها، حتى تنشأ أسرة معافاه من الأمراض وتتبع نظام صحي، مشيرة إلى أهمية ممارسة الرياضة لتجنب العديد من الأمراض.

ودعت وزيرة الصحة والسكان، جموع المواطنين، للمشاركة فى مبادرة الرئيس، والتى تعد فرصة ذهبية لكل المواطنين للاطمئنان على أنفسهم وأسرهم بالمجان.