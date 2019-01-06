النيابة تنتقل لمعاينة انفجار عبوة ناسفة بجوار كنيسة بمدينة نصر

انتقل فريق من نيابة مدينة نصر الكلية برئاسة المستشار أحمد لبيب وبإشراف المحامى العام الأول لنيابات المستشار تامر العربى، لمعاينة مكان انفجار عبوة ناسفة بجوار كنيسة العذراء وأبو سفين بعزبة الهجانة.

وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لإجراء المعاينة والفحص ورفع البصمات، وتحفظت على المواد التي عثر عليها في مكان الحادث، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان وإرسالها لفحصها وإعداد تقرير بشأنها ، وصرحت النيابة بدفن جثة الضابط الشهيد إلى المشرحة لإعداد تقرير بالصفة التشريحية والتصريح بالدفن، كما كلفت بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية والأمن الوطني عن الواقعة.

وكان استشهد ضابط بإدارة مفرقعات القاهرة أثناء تعامله مع عبوة ناسفة زرعت من قبل مجهولين أمام كنيسة أبوسيفين بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.