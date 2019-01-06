أحمد حسن : بيراميدز يحلم بالدوري

أكد أحمد حسن المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز أن الفريق يحلم في تحقيق لقب الدوري الممتاز للمرة الأولى والذي سيعتبر إنجاز تاريخي.

وقال حسن في تصريحات إعلامية لقناة "أون سبورت" إن الفوز الذي حققه الفريق أمس الجمعة على الأهلي ليس إنجاز، مؤكدًا أن المباراة كانت في الدوري وبيراميدز نجح في تحقيق الفوز والحصول على 3 نقاط في سلسة الفريق نحو حلم التتويج بلقب الدوري،.

وأضاف:" قبل بداية الدوري كنا نحلم بالوصول إلى المربع الذهبي، وبعد انتهاء النصف الأول من الدوري أصبح حلمنا الأن التتويج بلقب الدوري هذا الموسم".

وأضاف:" ليس على الفريق أي ضغوط هذا الموسم خاصة وأن بيراميدز يخوض موسمه الأول بعد تغيير قوام الفريق بالكامل ونمتلك لاعبين رائعين".

ونجح بيراميدز في تحقيق الفوز على الأهلي بنتيجة 2-1 ، ضمن مؤجلات الأسبوع الثامن من الدوري الممتاز والتي جمعتهماعلى ملعب الدفاع الجوي.