تزايد الاهتمام الدولي بمعرض لايبتسيج للكتاب

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رصد مدير معرض لايبتسيج الألماني للكتاب، أوليفر تسيله، تزايدا ملحوظا في الاهتمام الدولي بالمعرض.

وقال تسيله في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نشرتها أمس الجمعة إن ثقل التعاون التقليدي للمعرض يرتكز مع دول شرق وجنوب شرق أوروبا.

وذكر تسيله أن هناك تزايدا ملحوظا في عدد الدول التي تقدم كتابها في المعرض خلال السنوات الثلاثة أو الأربعة الماضية، موضحا أن المعرض جذب مؤخرا دولا مثل إيطاليا وهولندا وتركيا والبرتغال.

ومن المقرر أن تشارك كوسوفو وكندا لأول مرة في المعرض خلال إقامته في الربيع المقبل (من21 إلى 24 مارس)، كما تعود إستونيا إلى المعرض هذا العام عقب غياب دام سنوات عديدة.

وذكر تسيله أن نسبة العارضين الأجانب في المعرض زادت تدريجيا إلى 20% حاليا.

وبحسب بيانات تسيله، فإن عدد العارضين هذا العام سيبلغ نفس مستوى العام الماضي (نحو 2600 عارض).

وستكون التشيك ضيف شرف المعرض لعام 2019.