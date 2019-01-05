وزارة داخلية حماس تعلن اعتقال منفذي الاعتداء على مقر تلفزيون فلسطين

أعلنت وزارة الداخلية، التي تديرها حركة حماس في غزة، اليوم السبت، اعتقال منفذي الاعتداء على مقر تلفزيون فلسطين الرسمي في القطاع.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنه "من خلال التحقيق وتتبع كاميرات المراقبة تم التعرف على هوية الأشخاص (المعتدين)، وعددهم خمسة وهم ينتمون لحركة فتح وجميعهم من موظفي السلطة الفلسطينية الذين قطعت رواتبهم مؤخراً، وتبين أن أحدهم يعمل موظفاً في تلفزيون فلسطين قد تم قطع راتبه الشهر الماضي".

وذكرت الوزارة أن أجهزتها الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية بحق الأشخاص الخمسة "حيث تم توقيفهم جميعاً، ومن خلال التحقيق معهم تبيّن أن الدافع الأساسي لما قاموا به هو قطع رواتبهم من قبل السلطة".

وانتقدت الوزارة "ما تم فور وقوع الحادث من توزيعٍ للاتهامات الباطلة هنا وهناك، وشنّ حملة إعلامية تحريضية، بالرغم من معرفة إدارة تلفزيون فلسطين بالأشخاص الذين قاموا بهذا الفعل، حيث أنهم دخلوا المقر مكشوفي الوجه وعرّفوا عن أنفسهم وأحدهم من موظفي التلفزيون نفسه".

يأتي ذلك فيما شارك عشرات الصحفيين وشخصيات رسمية في وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في رام الله اليوم للتنديد بالاعتداء الذي تعرض له مقر الهيئة في قطاع غزة وتدمير محتوياته.

وندد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله خلال الاعتصام ب"العمل الجبان وغير الفلسطيني الذي ينافي كافة المعايير والأخلاق والثوابت"، معلنا أنه سيتم توفير كافة المستلزمات للمبنى الذي تم الاعتداء عليه.

وكانت أعلنت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أمس إغلاق مقراتها في قطاع غزة حتى إشعار أخر.

وقال بيان صادر عن الحركة إن الخطوة جاءت "بسبب الفلتان الأمني في قطاع غزة وحفاظا على أرواح كوادرنا هناك".

وكان اقتحم مجهولون ظهر اليوم مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية الرسمية في مدينة غزة، ودمروا الممتلكات من أثاث ومعدات بث وتصوير وتسجيل وأجهزة حاسوب.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن خمسة مسلحين بعصي وآلات حادة ومسدسات اقتحموا مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ودمروا معدات إذاعة صوت فلسطين بشكل كامل من أثاث وأجهزة البث والتسجيل والصوت وأجهزة الحاسوب والاستديو الخاص بالبث، حتى كاميرات المراقبة دمرت.

وأضافت أن المسلحين دمروا كافة الكاميرات الخاصة بالتلفزيون وأجهزة الحاسوب وعبثوا بأرشيف أشرطة التسجيل والبث ودمروها بشكل تام، إضافة إلى تخريب صور الرئيس الفلسطيني محمود عباس المعلقة على الجدران داخل مبنى الهيئة.