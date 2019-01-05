ضربة جوية أمريكية تستهدف إرهابيا ينتمي للقاعدة في اليمن

أكدت القيادة المركزية الأمريكية أمس الجمعة أن الجيش الأمريكي استهدف في ضربة جوية باليمن جمال البدوي، الذي يشتبه في أنه ينتمي إلي تنظيم القاعدة.

وقال الكابتن بيل اوربان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "نحن على علم بالتقارير التي أفادت بأن جمال البدوي قتل في ضربة جوية في اليمن".

وتابع "لقد نفذت القوات الأمريكية ضربة متقنة في أول يناير الجاري في محافظة مأرب باليمن مستهدفة جمال البدوي، القيادي في تنظيم القاعدة في اليمن والمتورط في تفجير المدمرة الأمريكية "يو اس اس كول".

وأضاف أوربان "لا تزال القوات الأمريكية تقوم بتقييم نتائج الضربة في أعقاب عملية مدروسة، لكي تؤكد وفاته".

يذكر أنه تم توجيه اتهامات إلى جمال البدوي من جانب هيئة محلفين كبرى في عام 2003، حيث اتهمته بارتكاب 50 تهمة مختلفة تتعلق بالإرهاب، من بينهما قتل مواطنين أمريكيين وقتل عسكريين أمريكيين.

وهو مطلوب في الولايات المتحدة لدوره في الهجوم الذي وقع في أول أكتوبر 2000 ضد المدمرة الأمريكية "يو اس اس كول" والتي كانت راسية في ميناء عدن اليمني في ذلك الوقت.