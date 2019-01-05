موطن جديد للباندا في اسكتلندا بعيدا عن الضوضاء

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تقرر نقل اثنين من حيوان الباندا إلى موطن جديد بنى حديثا خصيصا لهما في موقع مختلف من حديقة حيوان ادنبره بعيدا عن الضوضاء وضجيج البناء في موقع مجاور.

وقام المسؤولون بالحديقة، وفقا لشبكة (بي بي سي) البريطانية، ببناء الموئل الجديد للباندا قبل بدء أعمال البناء في موقع لتطوير مستشفى مجاور.

وجاء في تقرير رسمي أن حيوانات الباندا ضعيفة بشكل خاص من حيث الآثار الصحية السلبية للضوضاء والاهتزاز أثناء أعمال الهدم والبناء.

وأمرت الحكومة الاسكتلندية باتخاذ ما يلزم في هذا الإطار، مؤكدة أن المخاوف بشأن رفاه الباندا قد تثير "قضايا ذات أهمية وطنية".

وكان ذكر الباندا "يانج جوانج" وانثاه "تيان تيان" قد نقلا من الصين إلى اسكتلندا عام 2011 .