قرر الدكتور حسين المغربي، رئيس جامعة بنها، إحالة واقعة تسريب امتحان مادة الباثولوجي بالفرقة الثانية بكلية الطب البشري، إلى الشئون القانونية؛ للتأكد من صحتها ومعرفة من أين جرى التسريب، مشيرًا إلى أنه لازال التحقيق جاري للوصول إلى حقيقته.

وقال رئيس الجامعة، إنه فور الإخطار بالواقعة جرى تغيير الامتحان قبل انعقاده بيوم خشية صحة الواقعة، حيث عملت رئيسة القسم على تغيير الامتحان وبالفعل أدى الطلاب الامتحان دون أي مشاكل.

وأكد أنه تم اتخاذ إجراءات احترازية خشية تسريب أي امتحان آخر، حيث تم وضع كاميرات مراقبة على الكنترول من الداخل والخارج، وزيادة أقفال على البوابات للتأكد من عدم إمكانية فتحها، بالإضافة إلى وضع كاميرات مراقبة على ماكينات التصوير داخل الكنترول حتى لا يترك لأي شخص المجال لارتكاب أي فعل مخالف.