«الناتو» يمنح روسيا فرصة أخيرة لإعادة التقيد بمعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى

منح حلف شمال الأطلسي "الناتو"، روسيا فرصة أخيرة حتى فبراير المقبل كحد أقصى لإعادة التقيد بمعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، وذلك بعد التهديدات الأمريكية المستمرة بالانسحاب من المعاهدة.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن أمين عام حلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج قوله بهذا الخصوص "إذا لم تقم روسيا بمراجعة نفسها ولن تتقيد بالمعاهدة فهذا سيؤدي إلى مشكلة كبيرة وبالتالي المعاهدة مهددة بالسقوط حتما".

ولم يكشف ستولتنبرغ عن تفاصيل أخرى تتعلق بالمعاهدة وعن نوايا روسيا الحقيقية تجاه المعاهدة ومستقبلها.

الجدير بالذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قال أمس الجمعة، إن روسيا لم تبذل جهدا للعودة إلى إطار معاهدة الحد من الأسلحة النووية بعد أن أعطتها الولايات المتحدة 60 يوما للقيام بذلك.

ومعاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى ("معاهدة القوات النووية المتوسطة"، "أي إن إف")، تم التوقيع عليها بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي السابق عام 1987، ووقعت المعاهدة في واشنطن من قبل الرئيس الأمريكي رونالد ريجان والزعيم السوفيتي ميخائيل جورباتشوف، وتعهد الطرفان بعدم صنع أو تجريب أو نشر أية صواريخ باليستية أو مجنحة أو متوسطة، وتدمير كافة منظومات الصواريخ التي يتراوح مداها المتوسط 1000-5500 كيلومتر، ومداها القصير 500─1000 كيلومتر.