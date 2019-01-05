الداخلية الفرنسية: سنشدد الإجراءات الأمنية في موانئنا الشمالية وشواطئنا لحماية بريطانيا

أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير أن بلاده ستشدد الإجراءات الأمنية في موانئها الشمالية، وستزيد عمليات الاستطلاع على الشواطئ لمواجهة الزيادة في عدد المهاجرين الذين يحاولون عبور القنال الإنجليزي للوصول إلى بريطانيا.

وأظهرت بيانات وزارة الداخلية الفرنسية - حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" - أن أكثر من 500 مهاجر، معظمهم من الإيرانيين، حاولوا عبور الممر المائي الضيق خلال عام 2018.

وقال كاستانير، في بيان اليوم السبت: "إنه من مصلحتنا، وكذلك من المصلحة البريطانية أن نفعل كل ما هو ممكن لمنع تطوير دروب تهريب جديدة قد تجذب المهاجرين بطريقة غير مشروعة إلى ساحلنا مرة أخرى".

ويعتبر القنال الإنجليزي أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم، حيث وصل نحو 276 مهاجرا إلى المياه البريطانية، في حين أحبطت السلطات الفرنسية محاولات 228 مهاجرا آخر.