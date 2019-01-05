نقابة الموسيقيين: لم نتلق أي بلاغ ضد «شيرين»

أكدت نقابة المهن الموسيقية في بيان لها، أنه في ضوء ما تناولته عدد من الوسائل الإعلامية، بخصوص ما أثير حول الفنانة شيرين عبد الوهاب، وما تم نسبته إليها من أقوال خلال حفلها في القاهرة في الاحتفال برأس السنة، أن النقابة لم تتلق أي شكوى أو بلاغ ضد الفنانة شيرين.

وأفاد البيان، بأن النقابة لم تستقبل أي تسجيل للحفل يفيد بإدانتها بأي شكل؛ وعليه لم تتخذ أي موقف تجاهها أو مساءلتها عن ملابسات الحدث.

وشددت نقابة المهن الموسيقية، على أن مجلس النقابة يحترم الدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها، ولم ولن تسمح بالمساس أو التعرض لهم بأي شكل من الأشكال، مشيرًا إلى أن النقابة ومجلسها لم يعرض عليهم الفيديو محل الواقعة للبت في ما جاء به بشكل واضح.

وأشارت النقابة إلى أنه في حال تقدم أحد الأعضاء بشكوى ضد أي عضو يتم استدعائه لسؤاله حول ملابسات الواقعة، خاصة وأن النقابة ومجلسها يقفون على مسافة واحدة من كافة أعضائها ويبحثون دائمًا عن الصالح العام.