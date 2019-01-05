ملاعب دبي تستضيف كأس أسيا لكرة القدم 2019 و«أوميجا للجولف» و«الحرة للتنس»

تستضيف مدينة دبي مجموعة كبيرة من البطولات والفعاليات الرياضية خلال الأسابيع المقبلة، وتشهد المدينة إقامة كأس آسيا 2019 لكرة القدم، وبطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك للجولف، فضلا عن كأس دبي العالمي لسباق الخيول والذي يقام على مضمار ميدان دبي.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو الإمارات مع استضافة بطولة كأس آسيا 2019 للمرة الثانية في تاريخ الحدث، وتنطلق فعاليات البطولة المرتقبة السبت 5 يناير، ويتنافس فيها 24 منتخبًا آسيويًا، من ضمنهم منتخب الإمارات، إلى جانب عدد من المنتخبات العربية منها منتخب السعودية، حامل لقب البطولة ثلاث مرات، ومنتخبات عمان والبحرين ولبنان.

ويستضيف استاد آل مكتوم، واستاد راشد 11 مباراة ضمن الحدث الرياضي، وتتضمن المباريات المرتقبة لقاءً يجمع ما بين منتخبي البحرين وتايلند ضمن المجموعة الأولى يوم 10 يناير، ومنتخب السعودية في مواجهة منتخب لبنان ضمن المجموعة الخامسة يوم 12 يناير على استاد آل مكتوم.

ويواجه منتخب السعودية نظيره الكوري الشمالي على ملعب استاد مكتوم بن راشد الذي تبلغ سعته 12 ألف متفرج، وذلك في أولى مبارياته يوم 8 يناير.

ومن 10 إلى 12 يناير تستضيف مدينة دبي سباق هانكوك للسيارات في دبي أوتودروم، وتشهد منافسات نسخة 2019 منافسة بين كثر من 90 فريقًا من 40 دولة.

وبعيدًا عن الحلبات، يجتمع نجوم الجولف في العالم للمشاركة في بطولة أوميجا دبي ديزيرت كلاسيك التي تقام في نادي الإمارات للجولف، من 24 إلى 27 يناير.

ويشهد الحدث مشاركة تومي فليتوود، وهنريك ستينسون، نجمي بطولة كأس رايد، إضافة إلى سيرجيو جارسيا حامل لقب عام 2017. ومن المتوقع أن تحظى المنافسات بأهمية خاصة باعتبارها تقام ضمن النسخة الثلاثين من البطولة، إضافة إلى ما شهدته من منافسات قوية خلال العام الماضي.

ويعود ماراثون ستاندرد تشارترد دبي بنسخته العشرين يوم 25 يناير. ويشكل الحدث إضافة بارزة إلى الفعاليات الرياضية التي تستضيفها دبي. وباعتباره من أهم سباقات الماراثون في العالم، فقد أصبح حدثاً بارزًا في الإمارة، ودائمًا ما يستقطب نخبة من أفضل الرياضيين. ورغم إقامة العديد من الأحداث الرياضية في دبي، فسيشهد هذا السباق مشاركة أعداد كبيرة من العدائين والرياضيين كما هي العادة في كل عام.

إلى هذا تنطلق بطولة سوق دبي الحرة للتنس، الشهر المقبل، وتستهل فعالياتها بمنافسات السيدات التي تنطلق يوم 17 فبراير، وتليها منافسات الرجال على أن تختتم البطولة بالإعلان عن حامل اللقب يوم 2 مارس.

كما تستعد دبي لاستضافة أعداد أكبر من الرياضيين من كافة أرجاء العالم للمشاركة في فعالية طواف الإمارات التي تقام هذا العام للمرة الأولى. وتبعًا للنجاح الذي شهده كل من طواف أبوظبي وطواف دبي، فقد دمجت الفعاليتين ضمن حدث واحد تحت اسم طواف الإمارات الذي يستقبل أفضل الدراجين والفرق من مختلف أرجاء العالم للمشاركة في الطواف العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط. ويقام طواف الإمارات ما بين 24 فبراير و2 مارس، ومن المتوقع أن يشهد مشاركة نخبة الرياضيين في الحدث الذي يشمل إمارات الدولة السبع على أن يختتم السباق في دبي.

وتستضيف دبي هذا العام وللمرة الأولى بطولة العالم للسنوكر التي تستمر من 28 مارس إلى 7 أبريل، ويبدأ الحدث بالمباريات المختلطة (رجال – نساء) ومن ثم منافسات السيدات. ويلي ذلك البطولة الرئيسية في بطولة العالم للسنوكر، التي ستشهد مشاركة أهم ثمانية لاعبين في منافسات لإحراز اللقب في مركز دبي التجاري العالمي. ويقام هذا الحدث للمرة الأولى في دبي، بعدما استضافت مالطا النسخة الأولى من البطولة خلال العام الفائت.

ويعود مضمار ميدان المذهل في دبي لاستضافة حدث مميز آخر في 30 مارس، حيث يختتم موسم سباقات الخيول في الإمارات مع إقامة كأس دبي العالمي الذي يعد من أبرز الأحداث الرياضية في المنطقة. وكان المهر "ثندر سنو" لفريق جودولفين قد حقق الفوز في السباق الرئيسي وأحرز المركز الأول من بين أفضل الخيول العالمية خلال بطولة العام الماضي، وبالتالي فإن منافسات هذا العام تَعد بالكثير من التشويق والمنافسات الرائعة والقوية.