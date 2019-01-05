وزير الدفاع ورئيس الأركان يزوران البابا تواضروس بالمقر البابوي للتهنئة بعيد الميلاد



هنأ وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد، البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.



وأعرب القائد العام، لقداسة البابا عن اعتزاز القوات المسلحة بمواقفه الوطنية التي تؤكد دائما أن شعب مصر العظيم نسيج واحد يجمعه وطن واحد وآمال واحدة في بناء مصر ذات التاريخ الزاخر المجيد، مؤكدا أن مصر بنسيجها الوطني القوي ستظل نموذجا فريدا بين الشعوب في الوسطية والتسامح ونبذ التعصب والإرهاب الذي يسعي إلى الهدم والتخريب واستباحة الدماء التي حرمتها كافة الشرائع السماوية، داعيا أن يعيد هذه المناسبة على مصر والمصريين بالأمن والاستقرار والتقدم.



من جانبه، قدم البابا تواضروس، الشكر للقوات المسلحة على دورها العظيم في خدمة الوطن وحماية أمنه واستقراره بجانب جهدها الملموس في دعم المجتمع المدني، وبناء دور العبادة وعلى رأسها كاتدرائية ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، مثمناً دور القوات المسلحة فى إعادة بناء وترميم ما تضرر من دور العبادة خلال الفترة الماضية.



وأكد أن العام الميلادى الجديد يمثل انبعاثة أمل ومستقبل مشرق لمصر، والتي تحتاج إلى جهود أبنائها المخلصين وفي طليعتهم رجال القوات المسلحة البواسل، بما يقدموه من عطاء حقيقى من أجل مصر والمصريين.