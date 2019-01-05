الفنان التشكيلي محمد حميدة يهدي محافظ جنوب سيناء مجموعة لوحات فنية

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، الفنان التشكيلي محمد حميدة مؤسس أوستراكا للفنون ومنظم ملتقى شرم الشيخ الدولي للفنون، الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في الفترة من 26 ديسمبر إلى 3 يناير الجاري.

وشارك 30 فنان تشكيلي عالمي من أمهر وأشهر الفنانين التشكيليين، وضم الملتقى ورش للنحت والرسم.

وأهدى الفنان محمد حميدة، المحافظ، عدة لوحات من إنتاج الملتقى، مقدمًا الشكر للمحافظ لرعايته للملتقى وجهوده في تذليل كافة العقبات للمشاركين في الملتقي.

وقرر المحافظ، عرضها بديوان عام المحافظة بمدينة الطور، في معرض للفنون التشكيلية الخاص بالمحافظة.