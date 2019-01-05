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استئناف المظاهرات المناهضة لرئيس وزراء المجر

واشنطن - د ب أ
نشر فى : السبت 5 يناير 2019 - 6:54 م | آخر تحديث : السبت 5 يناير 2019 - 6:54 م

استأنف المتظاهرون في المجر الاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي تراوحت من مطالب عمالية إلى إلغاء قانون ينص على زيادة كبيرة في ساعات العمل الإضافي إلى دعوة لإنهاء الحكم غير الليبرالي برئاسة رئيس الوزراء فيكتور أوربان.

وبعد هدوء بسبب العطلات، تجمع الآلاف في بودابست، اليوم السبت، لاستئناف أكثر موجة احتجاجية استمرارا ضد أوربان الذي جعله ازدراؤه للديمقراطيين الليبراليين، أيقونة للقوى السياسية القومية عبر أوروبا.

وأغضب أوربان أيضا النقابات العمالية التي تفكر أيضا في الإضراب إذا لم تلغ حكومته ما وصفوه بأنه "قانون العبيد" لأنه يزيد ساعات العمل الإضافية التي يمكن أن يطلبها أرباب العمل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن جانبه تعهد أوربان بهزيمة الاحتجاجات بالصبر والحسم.

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