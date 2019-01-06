عرض برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «one»، مساء السبت، تقرير حول احتفال الفنانين بعيد ميلاد الفنانة «بولا شفيق» أو كما عرفها الجمهور باسم نادية لطفي.

وحرص الفنان سمير صبري على مداعبتها بالغناء لها «سكر حلوة بولا سكر»، بينما قالت الفنانة دلال عبد العزيز أن الاحتفال اليوم بمثابة ثلاثة احتفالات؛ بسبب توقيع الكتاب الخاص بقصة حياتها، وتكريمها من وزارة الثقافة بجائزة الدولة التقديرية، وآخرها عيد ميلادها.

وتابعت الفنانة رجاء الجداوي: « بقولها كل سنة وهي طيبة مقدمًا هي دايمًا عايشة معانا بالرغم من أنها بقالها فترة مش بتشتغل، وهي مش بس فنانة هي أخت وصديقة».

وعلقت سميحة أيوب، قائلة: «علاقتي بيها بدأت من أكثر من 40 سنة وإحنا أصدقاء ومش بنفارق بعض، وجائزة الدولة التقديرية شوية عليها».

واحتفلت الفنانة نادية لطفي بعيد ميلادها الـ82 بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، التى منحتها جائزة الدولة التقديرية للفنون بحضور مجموعة من نجوم الفن ومنهم الفنانة سميحة أيوب، ورجاء الجداوي، ودلال عبد العزيز،و أنوشكا، وهند صبري، وإيمي سمير غانم، والفنان فاروق فلوكس، وسمير صبري.



