عرض خاص لصناع فيلم «الضيف» قبل طرحه للجمهور 9 يناير

قررت الشركة المنتجة لفيلم "الضيف"، إقامة العرض الخاص للفيلم، الثلاثاء المقبل، داخل مجمع سينمات نايل سيتي بوسط القاهرة، استعدادا لعرضه جماهيريا، الأربعاء المقبل 9 يناير في دور العرض، بعد موافقة الرقابة على عرض الفيلم، بحضور عدد من أبطال الفيلم وصناعه، منهم الفنان خالد الصاوي، وشيرين رضا، وأحمد مالك، وجميلة عوض، والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، و المخرج هادي الباجوري، وعدد من الفنانين، والنقاد، والصحفيين.

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي، حول شاب ينزل ضيفا على العشاء لدى أسرة الدكتور يحيى حسين التيجاني، بدعوة من ابنته التي تحب هذا الفتى، لكن الدكتور يعيش أسوأ أيامه بعد تعيين حراسة عليه بسبب تهديدات تلاحقه بسبب آرائه الجريئة، ويتحول العشاء إلى نقاش مثير بين الضيف واﻷب، ثم تتطور الأحداث في اتجاه لا يتوقعه أحد منهم، ويقوم ببطولة الفيلم خالد الصاوي وجميلة عوض وأحمد مالك وشيرين رضا، فيما يشارك ماجد الكدواني ومحمد ممدوح كضيفي شرف، ومن تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، في ثاني تجاربه السينمائية بعد فيلم "مولانا"، وإخراج هادي الباجوري.

وقد شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان تالين بلاك نايتس السينمائي في أستونيا، وفاز بجائزة الجمهور، ليكون الفيلم المصري الوحيد في المسابقة الرسمية للمهرجان.