مصدر في المعارضة السورية: الطائرات الروسية تقصف غرب حلب

دخلت المقاتلات الروسية مساء أمس الجمعة على خط الاشتباك بين مسلحي المعارضة والقوات الحكومية السورية التي تتكبد خسائر كبيرة.

وقال مصدر في المعارضة السورية إن "الطائرات الحربية الروسية شنت عشرات الغارات على ريف حلب الغربي مساء الجمعة حيث طال القصف محيط مدينة دارة عزة وبلدتي أورم الكبرى وبلدة خان العسل التي تعرضت لقصف بالصواريخ الفراغية وطال القصف عددا من القرى في ريف حلب الغربي التي تسيطر عليها فصائل المعارضة ".

وأكد المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن "قصف المقاتلات الروسية لمناطق سيطرة فصائل المعارضة جاء بعد مقتل أكثر من 10 عناصر وإصابة أكثر من 20 آخرين من عناصر القوات الحكومية وتصدي مقاتلي المعارضة لعملية تسلل للقوات الحكومية على جبهتي البحوث العلمية والراشدين غرب مدينة حلب.

كما تشهد جبهة الملاح اشتباكات عنيفة بين الجانبين، وتعرضت مواقع القوات الحكومية في الاكاديمية العسكرية لقصف بقذائف المدفعية الثقيلة مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى".

من جانبه، قال مصدر مقرب من القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية إن "الطيران الحربي استهدف مواقع هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة في خان العسل وأورم الكبرى بعد استهداف بالقذائف الصاروخية منطقة الراشدين وحيي حلب الجديدة والحمدانية ومحيط السوق المحلية على أطراف شارع النيل في مدينة حلب مصدرها المجموعات الارهابية التي تسيطر على أطراف حي جمعية الزهراء غرب حلب ".

وأضاف المصدر أن الطيران الحربي استهدف مواقع جبهة النصرة في مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي".