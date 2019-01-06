عبد الحفيظ مطالبا بتكاتف الجماهير: الأهلي يواجه الجميع

طالب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي تكاتف جماهير فريقه في الفترة المقبلة ودعم النادي من أجل الخروج من المرحلة الصعبة التي يمر بها النادي.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية لقناة "الأهلي": "المرحلة الحالية صعبة فالآن الأمور ليست نادي يواجه نادي بل نحن نواجه مجموعة أندية أو اتحاد للأندية، فلا بد أن يتكاتف الجميع وأن تدعم الجماهير النادي لأنه إذا تم إنفصال جميع أفراد المنظمومة فستكون الأمور صعبة للغاية".

وأضاف: "هناك العديد من الشائعات والأمور التي تحدث في الوقت الحالي وتنتشر وهي فترة ليست بالمستقرة، لكننا نعرف كيف نتعامل مع ذلك وهي شائعات ليست لها أي أساس من الصحة".

وتابع: "الأهلي ليس مثل أي نادي فنحن لا نقوم بتغيير قمصان الفريق في المباريات، بسبب أن العالم السفلي طالبنا بذلك".

وواصل: "أطالب الجماهير بالتكاتف حول النادي وعدم السير حول الشائعات، فأنت دائما لا بد أن تكونخلف النادي، والفترة الحالية تحدث أمور غريبة فلا بد من تكاتف الإعلام والإدارة واللاعبين والجماهير، فحديثنا في الإعلام له تأثير قوي وأشخاص آخرى ليس له أي تأثير".

وأوضح: "مؤمن زكريا يطلب الرحيل؟ شائعات ليس لها أساس من الصحة فسيكون متواجد غدا في التدريبات بشكل طبيعي ومشاركته يحددها المدير الفني مارتن لاسارتي، وأوجه رسالة لجميع اللاعبين في النادي أن أيا منكم سيفكر في مصلحة شخصية له فلن يكون متواجدا معنا فالنادي أكبر من أي فرد يعمل فيه".

واستطرد: "الأهلي يعقد بعض الصفقات في الوقت الحالي ولن نبخل بالمال ولا الجهد، حتى لو تطلب ذلك عدم الذهاب للمنزل من أجل استقرار الفريق".

وأشار: "فتح التتش للجماهير؟ أتمنى ذلك بالطبع ومن الوارد حدوثه".

وأكد: "الفترة الحالية صعبة فلدينا تشكيلة من اللاعبين مصابة سواء في الأساسيين أو الاحتياطيين، ولكن لا يوجد قلق في الفترة المقبلة، وواثق أن لاسارتي سينجح مع الفريق لكن الفترة المقبلة خطيرة ويجب التغلب عليها وعلى الإصابات".

وأتم موجها رسالة لمجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة: "هل لو قام نادي بإظهار عقد توقيعه مع لاعب وهو مرتبط مع نادي آخر هل يتم إيقافه أم لا؟.. فالذي تعلمناه أن النادي يتم إيقافه لفترتين قيد ولكن هل ذلك يحدث".