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تصنيف «ريان آير» كأسوأ شركة طيران في بريطانيا للعام السادس على التوالي

د ب أ
نشر فى : السبت 5 يناير 2019 - 12:30 م | آخر تحديث : السبت 5 يناير 2019 - 12:30 م

صُنفت شركة "ريان آير" للطيران المنخفض التكلفة أسوأ شركة طيران في بريطانيا للعام السادس على التوالي في الاستطلاع السنوي الذي تجريه مؤسسة "ويتش ترافيل" لشركات الطيران، حسبما قالت المؤسسة المعنية بإرضاء المستهلك وتقديم النصيحة له.

وأعطى الركاب شركة الطيران أسوأ درجة ممكنة لركوب الطائرات وراحة المقاعد وبيئة مقصورة الطائرة والطعام والشراب.

وحققت ريان آير نتيجة 40%، خلف شركات أخرى تسير رحلات لمسافات قصيرة مثل "توماس كوك ايرلاينز" التي حصلت على 52% و"ويز اير" التي حصلت على 54%، والتي تسير رحلات إلى دول بشرق ووسط أوروبا.

وأعرب الركاب عن شعورهم بالاحباط بسبب حالات إلغاء الرحلات والتغيير المستمر في قواعد الحقائب وتراجع سجل الشركة في دقة المواعيد، خلال تقييمهم السلبي للشركة.


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