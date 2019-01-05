الخارجية الروسية: لا يمكن مبادلة المواطن الأمريكي المحتجز لدينا

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي رياباكوف، أن طرح مسألة مبادلة الأمريكي بول ويلان، المعتقل في روسيا الآن ستأتي بنتائج عكسية، حيث أنه لم توجه إليه تهم رسمية بعد، طبقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم السبت.

ونقلت سبوتنيك عن رياباكوف قوله ردا على سؤال حول إمكانية مبادلة ويلان بأي من المعتقلين الروس في الولايات المتحدة: "من المستحيل ومن الخطأ طرح السؤال الآن حتى في حالة عدم وجود تهم رسمية بعد".

وفي سياق آخر، أكد مصدر بوزارة الخارجية الروسية أن الوزارة تلقت طلبا من السفارة الكندية، للتواصل مع بول ويلان، المعتقل في روسيا بتهمة التجسس.

وأضاف "في غياب اتفاقية قنصلية ملائمة مع كندا، فإن التزاماتنا المتعلقة بمثل هذه الزيارات تحددها اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 .

وخلصت الوزارة إلى أنه في "حال تلقي موافقة خطية على مثل هذا اللقاء، سيجرى تنظيم زيارة في أيام العمل، وقد أبلغنا السفارة الكندية في موسكو بذلك".