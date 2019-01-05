مصرع وإصابة 19 شخصًا في حادث سير شمالي الهند

لقي سبعة أشخاص مصرعهم، من بينهم ستة طلاب مدارس، وأصيب 12 طفلًا آخرين في حادث سير بولاية هيماجل برديش شمال الهند.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم السبت عن ضابط شرطة قوله إنه تم نقل الأطفال المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم حيث انزلقت الحافلة التي كانت تقلهم من فوق تل في طريق جبلي، موضحًا أن ثلاثة طلاب، تتراوح أعمارهم بين الخامسة والـ 14 عامًا ، بالإضافة إلى سائق الحافلة قد لقوا مصرعهم في مكان الحادث، فيما توفي الثلاثة الآخرون في وقت لاحق في المستشفى.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أنه تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات وقوع الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن نحو 150 ألف شخص يلقون مصرعهم كل عام في حوادث سير على الطرق بالهند، غالبًا ما يكون سبب ذلك القيادة المتهورة، ورداءة الطرق ، فضلًا عن المركبات المزدحمة بالركاب.