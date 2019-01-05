تفجير أكثر من 70 عبوة ناسفة في عملية أمنية بمحافظة صلاح الدين العراقية

قامت قوات الحشد الشعبي في العراق بتفجير 70 عبوة ناسفة خلال العملية الأمنية التي نفذتها شمال غرب محافظة صلاح الدين.

وذكرت قوات الحشد الشعبي، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم: "أن القوة المشتركة من اللواءين 31 و6 في الحشد الشعبي بالتنسيق مع قيادة عمليات صلاح الدين تمكنت خلال العملية الأمنية التي نفذتها في 30 قرية شمال غرب المحافظة من تدمير ثلاثة أوكار لداعش ونفقين".

وأضاف البيان أن العملية الأمنية أسفرت أيضا عن تفجير أكثر من 70 عبوة ناسفة، مشيرا إلى أن مقاتلين اثنين بالحشد الشعبي أصيبا نتيجة انفجار أحد البيوت المفخخة.

وكان مصدر أمني عراقي أفاد، في وقت سابق اليوم، بأنه تم إلقاء القبض على إرهابيين اثنين قرب مدينة بعقوبة بمحافظة ديالي.