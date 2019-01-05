بيعت سمكة تونة بمبلغ قياسي بلغ 6ر333 مليون ين ياباني (1ر3 مليون دولار أمريكي) اليوم السبت، في أول مزاد يجرى هذا العام في سوق السمك الجديد في طوكيو.

وتم صيد السمكة البالغ وزنها 278 كيلوجرام، أي أن قيمة الكيلوجرام الواحد تبلغ 2ر1 مليون ين، في أوما على الطرف الشمالي من جزيرة هونشو أكبر جزر اليابان، وهي واحدة من أفضل مناطق صيد أسماك التونة في اليابان.

واشترى السمكة وهي من نوع التونة ذات الزعانف الزرقاء "كيوشي كيمورا"، رئيس شركة كيمورا التي تدير سلسلة مطاعم "سوشي زانماي".

وأقيم المزاد في سوق تويوسو، الذي افتتح في منطقة الواجهة البحرية في طوكيو في أكتوبر الماضي بعد إغلاق سوق تسوكيجي للأسماك البالغ من العمر 83 عاما على الرغم من المعارضة الشديدة من قبل العاملين واستمرار المخاوف بشأن التلوث في الموقع الجديد.

وتأجل نقل السوق إلى ما يقرب من عامين حيث تعين على طوكيو التعامل مع تلوث التربة والهواء علاوة على مسائل أخرى في تويوسو، التي كانت مقرا لمحطة لإنتاج الغاز.