شركات التلفزيون الكبلي الأمريكية ترفع أسعار اشتراكاتها

تعتزم شركات وشبكات التلفزيون الكبلي الأمريكية مثل "كومكاست كورب" و"ديش نتورك" و"أيه.تي أند تي" زيادة أسعار اشتراكاتها خلال العام الجديد، وهي الخطوة التي يمكن أن ترفع إيرادات هذه الشركات، لكنها قد تدفع العديد من المشتركين إلى إلغاء اشتراكاتهم في الوقت الذي يتراجع فيه بشدة أعداد المشتركين في هذه الشبكات لصالح خدمات البث المباشر عبر الإنترنت.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن "فيليب كوسيك" المحلل الاقتصادي في بنك "جيه.بي مورجان تشيس" الأمريكي القول إن شركات التلفزيون الكبلي تأمل في الحصول على املزيد من الأموال من العملاء الذين مازال لديهم الولاء للمجموعات التي تضم مئات القنوات التلفزيونية التي اعتادوا مشاهدتها"، محذرا في الوقت نفسه من أن هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى تسارع وتيرة التراجع في اشتراكات هذه الشبكات.

يذكر أنه من الشائع زيادة رسوم اشتراك شبكات التلفزيون الكبلي مع بداية العام، حيث تمرر هذه الشبكات الزيادة التي تدفعها مقابل الحصول على حق بث القنوات التلفزيونية الأمريكية مثل "سي.بي.إس" و"أيه.بي.إس" وكذلك القنوات الرياضية الإقليمية مثل "واي.إي.إس نتورك" والتي تدفع أموالا طائلة كل موسم من أجل الحصول على حقوق بث المباريات الرياضية.

تأتي الزيادة الأخيرة في أسعار الاشتراكات في الوقت الذي يتراجع فيه أعداد المشتركين بشدة، حيث سجل الربع الثالث من العام الماضي أكبر تراجع في أعداد المشتركين في شبكات التلفزيون الكبلي حيث انخفض عدد المشتركين بنسبة 7ر3% بحسب بيانات مؤسسة "موفيت ناثانسون إل.إل.سي".