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روسيا تؤهل 19 مطارا في القطب الشمالي لتعزيز قواتها للردع النووي

أ ش أ
نشر فى : السبت 5 يناير 2019 - 10:54 ص | آخر تحديث : السبت 5 يناير 2019 - 10:54 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنها أعادت تأهيل 19 مطارا عسكريا في الدائرة القطبية الشمالية، وأنها ماضية في تعزيز البنى التحتية اللازمة للردع النووي.

وذكرت الوزارة ـ في بيان لها وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - " أعدنا خلال السنوات الأخيرة تأهيل 19 مطارا، وماضون حاليا في تشييد مطارات فريدة من نوعها تتناسب مع الظروف الجوية في جزيرة أرض ألكسندر في أرخبيل فرانس يوسف، وجزيرة المرجان التابعة لأرخبيل نوفوسيبيرسك".

وأشارت الوزارة إلى أن العسكريين الروس ومنذ 2014، أعادوا تشغيل أكثر من 545 موقعا على مساحة 710 آلاف كم، وأنها تولي اهتماما خاصا للبنية التحتية لقوات الردع النووي.


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