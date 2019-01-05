مسؤول إيراني يصل أفغانستان لبحث اتفاقية التعاون بين البلدين

وصل مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة عباس عراقجي، إلى العاصمة الأفغانية كابول، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الأفغان، وفقا لم ذكرته اليوم السبت وكالة أنباء فارس الإيرانية.



ومن المقرر أن يبحث عراقجي مع المسؤولين الأفغان خلال الزيارة اتفاقیة التعاون الاستراتيجي بين البلدين، والمفاوضات مع حركة طالبان من أجل إرساء السلام والاستقرار في أفغانستان.



كان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، قد أعلن في تصريح للصحفيين في زيارة له إلى كابول الشهر الماضي، بأن إيران أجرت مفاوضات مع حركة طالبان حول السلام في أفغانستان بعلم الحكومة الأفغانية، كما استضافت العاصمة الإيرانية طهران بعد ذلك وفدا من الحركة حول هذا الموضوع.



وجاء الكشف عن محادثات بين إيران وطالبان بالتزامن مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب 7 آلاف جندي من أفغانستان.