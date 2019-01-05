الداخلية تستهدف 66 بؤرة إجرامية وتضبط 1043 قطعة سلاح ناري خلال أسبوع

• كشف غموض 43 جريمة قتل عمد.. وضبط 32 تشكيلا عصابيا.. وإعادة 28 سيارة مسروقة

استهدفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 66 بؤرة إجرامية خلال أسبوع، وتمكنت من ضبط 1043 قطعة سلاح ناري.

اشترك قطاع الأمن العام مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي بالمحافظات، في شن حملات أمنية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت تلك الحملات -خلال أسبوع- عن استهداف 66 بؤرة إجرامية بنطاق مديريات أمن (الدقهلية، ودمياط، وبورسعيد)، ضبط خلالها 605 متهمين، و20 قطعة سلاح ناري، وقضيتين مخدرات ضبط خلالها (5 كيلو بانجو - 515 جرام هيروين - 450 جرام حشيش).

كما تم تنفيذ 3777 حكما قضائيا متنوعا، وتنفيذ 39 قرار إزالة، وضبط 780 قضية متنوعة، وضبط 2 متهم مطلوب ضبطهما وإحضارهما.

كما تمكنت الحملات من ضبط 1023 قطعة سلاح ناري، شملت: جرينوف، و83 بندقية آلية، و200 بندقية خرطوش، و78 طبنجة، و661 فرد محلي، و2357 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و1770 قطعة سلاح أبيض، وورشتين لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلهما (جرينوف، و3 بنادق خرطوش، و3 فرد محلي، و538 طلقة مختلفة الأعيرة، وعدد من أجزاء الأسلحة النارية، والعدد والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع).

وضبط 32 تشكيلاً عصابيا ضموا 82 متهما، ارتكبوا 168 حادثا متنوعا، وإعادة 28 سيارة مسروقة، وكشف غموض 43 جريمة (قتل عمد - سرقة بالإكراه - انتحال صفة - حريق عمد) تم ضبط مرتكبيها بإجمالي 62 متهما، فضلا عن تنفيذ 459 ألف حكم قضائي متنوع.