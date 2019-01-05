يونكر: هناك خطط لدى الاتحاد الأوروبي للتأمين ضد البطالة

كشف رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، اليوم السبت، عن أن نظام التأمين ضد البطالة للتكتل الأوروبى سيساعد في حل الأزمات الاقتصادية الناجمة عن عوامل خارجية.

ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية عن يونكر قوله في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية إنه لا ينبغي منح تأمين ضد البطالة بصورة مجانية للدول التي تفشل في القيام بإصلاحات.

وأضاف رئيس المفوضية، أن هناك خططا لدى الاتحاد الأوروبي لمساعدة الهياكل التأمينية الوطنية.

وذكر يونكر، أن التخطيط المالي متوسط الأجل للاتحاد الأوروبي يتضمن 25 مليار يورو للبرامج الهيكلية، فضلاً عن 30 مليار يورو لآليات المساعدة في استيعاب الصدمات الخارجية.