منسق عام حزب بوتفليقة: حققنا نتائج طيبة في انتخابات مجلس الأمة الجزائري

اعتبر معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأدنى في البرلمان) المنسق العام لهيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني "الأفلان"، أن الفوز بـ31 مقعدا في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة من بين 48 مقعدا تم الانتخاب عليها نتيجة طيبة جدا، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي يفوز فيها حزب الأفلان الذي يرأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بهذا العدد من المقاعد.

وقال بوشارب في تصريحات له اليوم السبت بالجزائر العاصمة إن الفوز بمقاعد التجديد النصفي لمجلس الأمة كان في متناول الحزب، معتبرا أنه تم تحقيق نتيجة إيجابية جدا .

وأضاف أن "الحزب أمام شغور 7 مناصب مجالس شعبية ولائية بعد الفوز بانتخابات مجلس الأمة، وهي مناصب مهمة ويجب استرجاعها لصالح حزبنا"، مؤكدا أن حزب جبهة التحرير يسير في طريق سليم وواضح بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وأشار إلى أن الحزب سيفتح تحقيقا لأن بعض قيادات الحزب عملت ضد مرشحي الحزب في الانتخابات بالعاصمة، وقال "نحن في راحة من أمرنا وسننتقل إلى مرحلة المؤتمر الاستثنائي والذي شرعنا فيه، كما أن هناك تحركا لمعرفة الخلل في بعض الولايات التي كان من المفروض الفوز بها لأنها كانت متاحة أمام الحزب".