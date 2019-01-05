مسافرون: فرص السياحة الهندية في مصر خلال 2019 قوية جدا

أشاد الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، اليوم السبت، بحرص وزارة السياحة على المشاركة في معرض وبورصة OTM السياحي الدولي بالهند للعام الثاني على التوالي، وأهمية المعرض في التوسع في استقطاب السياحة الهندية والمستجلبة من شرق آسيا بشكل عام.

وقال عبد اللطيف في تصريحات صحفية، إن عدد العارضین في الدورة الماضیة للمعرض قد بلغ أكثر من 1000 عارض من أكثر من 40 دولة و28 ولایة ھندیة، بحضور أكثر من 30 ألف زائر، وشاركت وزارة السياحة المصرية بجناح قوي شارك به نحو 14 شركة وفندقاً مصريا.

وأضاف عاطف أن فرص السياحة الهندية في مصر خلال 2019 "قوية جدا"، خاصة مع تفعيل مسار الحج المسيحي الذي سيجذب الكثير من الهنود المسيحيين، مما سيساهم خلال الفترة القادمة في تنشيط هذا المنتج بالسوق الهندي.

وأكد عاطف عبد اللطيف أن السوق الهندى يتميز بتوزيع الحصص السوقية على مئات الشركات السياحية الهندية، بما يقلل من ضغوط الاحتكار التي يعانى منها المنتج السياحي المصري في أسواق أوروبا، "لكن توجد مشكلة كبرى من جانب بعض الشركات المصرية أو قلة منها والتي تعمل في السوق الهندي بنظام حرق أسعار البرامج السياحية لزيارة مصر"، ما يؤثر على الصورة الذهنية للمقصد المصري بالسوق الهندي الذي يعتبر من فئة المقاصد المميزة.

وأضاف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر أن الإحصائيات تشير إلى أن عدد السياح الهنود الذين زاروا مصر خلال الـ9 شهور الأولى من 2017 بلغ أكثر من 66 ألف، وهذا يعني أن السياحة الهندية في تزايد عام تلو الآخر.

وطالب عاطف عبد اللطيف بضرورة تكاتف الجهات المختصة من وزارات السياحة والآثار والطيران وغيرها، وذلك لإعداد برامج مشتركة وطرحها في المعرض السياحي المقبل تتناسب مع احتياجات الهند بشكل خاص ودول شرق آسيا بشكل عام، مع ضرورة تسهيل موافقات وأسعار التصوير للأفلام والسينما الهندية داخل المناطق الأثرية والسياحية في مصر، "لأن هذه الأفلام هي خير وسيلة للدعايا والتسويق للمنتجات السياحية المتنوعة المصرية وأفضل من أي دعاية مباشرة لأن السينما الهندية مفضلة بمختلف دول العالم".