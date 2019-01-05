مديرية أمن السكندرية تنهي استعداداتها لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد

أنهت مديرية أمن الإسكندرية استعداداتها لتأمين احتفالات كنائس المحافظة بعيد الميلاد المجيد، والذي يبدأ مساء غد الأحد.

واعتمدت الخطة الأمنية على عدة محاور رئيسية تبدأ بغلق الشوارع التي تقع بها الكنائس بالحواجز الحديدية من الجانبين مع وضع الأطواق الأمنية وتمركز سيارات الشرطة ، بالإضافة إلى الكمائن الثابتة والمتحركة.

كما اشتملت الخطة على وضع الخدمات الأمنية النظامية والسرية الثابتة وأطواف ودوريات متحركة بالطرق المؤدية لدور العبادة، بالإضافة إلى الأكمنة الأمنية المتحركة والمكونة من مجموعات الأمن المركزي والبحث الجنائي للتدخل الفوري والسريع في حالة حدوث ما يهدد الأمن.

كما حرصت الكنائس على وضع كاميرات المراقبة والبوابات الإليكترونية لكشف المعادن على مداخلها والتنسيق بين الأمن الإدارى للكنائس والشرطة، حيث سيسمح بالدخول من خلال إظهار بطاقات الرقم القومي والخضوع للتفتيش.