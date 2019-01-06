محامي شيرين عن اتهامها بالإساءة لمصر: «محاولات للصيد في الماء العكر»

قال الدكتور حسام لطفي، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، إن ما يتردد من إساءة الفنانة لمصر ما هي إلا محاولات لمن يصطاد في الماء العكر، على حد قوله.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «one»، مساء السبت، أن الفنانة داعبت الحضور بعد توترهم بسبب كسر مائدة من الزجاج وقالت مرحبًا بكم أنتم في مصر وكل شيء سيكون على ما يرام، متابعًا: «هل كانت المفروض تسيب المكان وتمشي، هي حاولت تهدئ من روع الحضور والأطفال البعض عايز يسيء للفنانة فبيقول هذا الكلام».

ووصف من يتقدمون ببلاغات ضد شيرين بزعم الإساءة للأمن القومي المصري، بالباحثين عن الشهرة، معقبًا: «لن نسمح لأحد أن يصطاد في الماء العكر، والفنانة تعتبر من الأوائل عربيًا ومصريًا، ولا يجب أن نهدمها».

وأوضح أن هناك من يتصيد الأخطاء للفنانة، معلقًا: «لما سألت الصوت اللي أنا سمعاه ده صدي المرآة في المكان موجه التساؤل لحلمي بكر وقالها أه، قالت أنا خسارة في البلد دي وده تعبير كل الناس بتقوله لما تفتي في حاجة وتطلع صح، ولكن تم إساءة استخدمه».

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب، أثناء حفلها الأخير بليلة رأس السنة، وهي تعلق بشكل كوميدي على قصة شعرها القصيرة، وتردد أنباء عن إساء الفنانة لمصر من خلال ردود فعلها على واقعة كسر طاولة من الزجاج في الحفل، ما تسبب في أزمة مجددًا للفنانة بعد واقعة «البلهارسيا».