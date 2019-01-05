أوكرانيا تنهي رسميا أكثر من 330 عاما من السيطرة الدينية الروسية عليها

أنهت أوكرانيا بشكل رسمي أكثر من 330 عاما من السيطرة الدينية الروسية على البلاد اليوم السبت، بالإعلان عن إقامة كنيسة أرثوذكسية أوكرانية مستقلة في مراسم احتفالية باسطنبول.

وكان بطريرك الروم المسكوني باسطنبول بارثولوميوس الأول قد سلم مرسومًا للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية يمنحها الاستقلال عن الكنيسة الروسية، بحضور الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، طبقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء اليوم السبت.

وينص المرسوم على إنشاء كنيسة أرثوذكسية أوكرانية مستقلة أسستها الشهر الماضي اثنتان من أكبر الكنائس في البلاد.

وقاطعت أكبر كنيسة في أوكرانيا، وهي موالية لروسيا، هذه الخطوة التي تأتي وسط سنوات من العلاقات السيئة بصورة كبيرة بين موسكو وكييف.

وسوف يسلم بارثولوميوس الأول رسميا المرسوم إلى الكنيسة الأوكرانية الجديدة "متروبوليتان إيبيفاني"، في قداس غد الأحد، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية.

وكتب بوروشينكو في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر) "إنه حدث تاريخي ويوم عظيم" واصفا المراسم بأنها "تجسيد لآمال وطموحات أوكرانيا".

وكان بوروشينكو قد وصل إلى اسطنبول اليوم السبت، حيث من المتوقع أيضا أن يحضر قداسا غدا الأحد.

وقال بوروشينكو على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) "هذه الخطوة ستفتح الباب أمام "عهد جديد في التاريخ الأرثوذكسي، سنصلي من أجل السلام والوحدة".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد استقبل نظيره الأوكراني في إسطنبول في وقت سابق اليوم، طبقا لما ذكرته وكالة الأناضول الرسمية التركية. وهذه هي الزيارة الثانية لبوروشينكو إلى تركيا منذ نوفمبر.

وعقد أردوغان وبوروشينكو اجتماعا في قصر "وحيد الدين" في الشطر الآسيوي من إسطنبول، بعيدا عن وسائل الإعلام، على مدى قرابة ساعة و15 دقيقة، دون الإعلان عن فحواه.